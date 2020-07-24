Yozgat’ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılış heyecanı

Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin açılışı Yozgat’ta da sevinçle karşılandı.

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin açılışı için İstanbul'a gidemeyen vatandaşlar, televizyonlardan ve cep telefonlarından açılışı canlı izledi. Park ve bahçelerde oturan vatandaşlar cep telefonu ile açılışı izlerken esnaf ise bir taraftan iş yaptı, bir taraftan da televizyondan canlı yayın programlarını takip etti.

Yozgat’ta 40 yıldır terzilik yapan Ali İhsan Gezginci, Ayasofya'nın açılışından büyük mutluluk duyduğunu belirterek açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Esnaflardan Selahattin Şahin de, Ayasofya'nın 86 yıllık özlemin sona erdiğini dile getirerek, "İslam alemine hayırlı olsun oraya gidip onlarla birlikte olmak isterdik ama biz de buradan televizyondan izliyoruz. Çok mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, 'açılacak' dedi açıldı. 86 yıl sonra Ayasofya özgürlüğüne kavuştu” dedi.

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