YKS’ye Yozgat Çözüm Koleji bu yıl da damga vurdu

Üniversite giriş sınavlarında başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, her sene olduğu gibi bu yılda YKS’de farklı alanlarda büyük başarılara imza attı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl pandemi gölgesinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) Sayısal puan türünde Yozgat Çözüm

Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Halil Kılınç Türkiye 779.su ve Yozgat birincisi olurken yabancı dil puan türünde ise Yusuf Kol Türkiye 157.si ve Yozgat birincisi oldu.

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, son 3 yılda olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başarıları ile damga vurdu. Hem bireysel hem de kitlesel başarıda önemli başarılara imza atan Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, ilk bine 2 öğrenci kazandırdı. İlk 5 bine 6, ilk 10 bine 8, ilk 15 bine 13, ilk 20 bine ise 17 öğrenci kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Pandemi dolayısıyla 2020 YKS’nin zor bir dönemde gerçekleştirildiğini açıklayan Okul Müdürü Yusuf Avan, sınav boyunca online derslere devam ettiklerini ve öğrencilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Avan Yozgat Çözüm Koleji olarak bu yıl da hem bireysel hem de kitlesel başarıda çok güzel işlere imza attıklarını söyleyerek, “Bireysel başarıda YKS yabancı dil puan türünde Yusuf Kol, Türkiye 157.si ve Yozgat birincisi, Mehmet Halil Kılınç ise sayısal puan türünde Türkiye 779.uncusu ve Yozgat birincisi oldu. Bu başarıyı gösteren öğrencilerimizi ve başarılarına katkı sağlayan ailelerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Kitlesel başarıda da oldukça güzel işler çıkardık. İlk bine giren 2 tane öğrencimiz var, ilk 5 binde 6 öğrencimiz, ilk 10 binde 8 öğrencimiz, ilk 15 binde 13, ilk 20 bin de de 17 tane öğrencimiz var. Bu da gösteriyor ki tıp, hukuk ve İngilizce öğretmenliği bölümlerine en az 17 öğrencimizi Çözüm Koleji olarak Yozgat’tan göndermiş olacağız” dedi.

YKS’de kazanılan başarının kendilerine gurur verdiğini belirten Avan, “Tabi bu başarı sadece bu yıl olan bir başarı değil. Bildiğiniz gibi Yozgat Çözüm Koleji bu yıl 4. mezunlarını verdi ve son 4 yılın 3 yılında Yozgat derecesi, Yozgat birincisi ve Türkiye derecelerini Yozgat Çözüm Koleji çıkarmakta. Bu da bize gurur vermektedir. 2020 yılını geride bırakıp yeni eğitim öğretim yılında başarılarımızı daha da katlayarak çalışmalarımıza 17 Ağustos’ta başlayacağız. 2021’de de çok başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sayısal puan türünde Türkiye 779.su olan Mehmet Halil Kılınç da yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde ders çalışmayı hiç bırakmadım. Elimden geldiğince çalıştım. Bu zaman zarfında en büyük destekçim ailem ve hocalarım oldu. Hocalarımın desteği çok fazlaydı yüz yüze görüşemesek de telefonla sorularımı yanıtladılar, her türlü desteği sağladılar. Sınıf öğretmenim her hafta aradı, çalışmalarımla ilgili bilgiler aldı. Online derslerime devam ettim. Hedefim de tıp fakültesi var, inşallah giderim” ifadelerine yer verdi.

