Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesi'ni havadan inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ni havadan inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, bugün AnkaraSivas YHT Projesi'nde gelinen son durumu yerinde incelemek üzere Yozgat’a gitti. Yerköy şantiyesinde brifing alan Bakan Karaismailoğlu, yatırımda gelinen son durumu helikopter ile havadan inceledi. Karaismailoğlu, projenin Elmadağ şantiyesinde de çalışmaları gün içinde yerinde görecek.

Yapımı 2007 yılında başlatılan AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, 151 kilometresi KayaşYerköy ve 242 kilometresi de YerköySivas arasında olmak üzere iki etap halinde 393 kilometre bir demiryolu hattını içeriyor.

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