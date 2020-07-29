Bakan Karaismailoğlu: “Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Demiryolu konusunda ülkemizde çok büyük bir atılım içerisindeyiz. Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AnkaraSivas YHT Projesi Yerköy şantiyesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan yüksek hızlı tren şantiyesinde brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu, ilgili birim müdürleriyle yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, “AnkaraSivas YHT hattının inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hat bittiğinde 400 kilometrelik AnkaraSivas hızlı tren 250 kilometre hızla kat edecek olup üzerine 8 tane istasyon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmet aldığımızda vatandaşlarımız, hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak. İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.



“KaramanKonya arası yüksek hızlı tren hattını tamamlamayı hedefliyoruz”

Bu yıl içerisinde KaramanKonya arası yüksek hızlı tren hattını tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu, “Bir taraftan MersinAdanaGaziantep hattımızda çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan Ankaraİzmir arasında çok yoğun bir çalışma var. Onları da bir taraftan bitirmeye çalışıyoruz. Bir de Bursa’yı Ankaraİstanbul YHT hattına bağlamanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.



“Hava, kara, deniz ve demir yolu çalışmalarımız sürüyor”

YHT Ankaraİstanbul arasındaki Bilecik mevkiinde Doğançay tünellerinde çalışmaların devam etiğini de belirten Karaismailoğlu, “Buradaki Ankaraİstanbul hattındaki ulaşım süresini kısaltmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin 4 bir yanında karayolu, deniz, hava, demir yolu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu yüksek standartlarda yaşaması için. İnşallah bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Demiryolu konusunda ülkemizde çok büyük bir atılım içerisindeyiz. Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre hızlı demir yolu hattı ile girmek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de YHT hatlarımızı 5 bin 500 kim ye ulaştırma doğrultusunda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamaların ardından hat bakım otobüsünü sürdü.

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