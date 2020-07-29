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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat´ın Yerköy ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şantiyede inceleme yapıp, çalışmalarda hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hat bakım aracına binen Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan tren hattını inceledi. Helikopter ile havadan da hat üzerinde inceleme yapan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Ankara-Sivas YHT hattının, inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas arası 400 kilometrelik mesafeyi hat bittiğinde, saatte 250 kilometre hızla kat edecek tren. Bu hat üzerinde 8 tane istasyon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmete aldığımızda vatandaşlarımız hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak. İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
KARAMAN-KONYA ARASI TAMAMLANACAK
Bakan Karaismailoğlu, bu yıl içerisinde KaramanKonya arasındaki çalışmaların tamamlanacağını da belirterek, "Bir taraftan Mersin-Adana-Gaziantep hattımızda çalışmalar devam ediyor, bir taraftan da, Ankaraİzmir arasında çok yoğun bir çalışma var. Tamamını bitirmeye çalışıyoruz. Bursa'yı, Ankaraİstanbul YHT hattına bağlamanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. YHT Ankaraİstanbul arasındaki Bilecik Doğançay tünellerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ankaraİstanbul hattındaki ulaşım süresini kısaltmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında karayolu, deniz, hava, demir yolu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu yüksek standartlarda yaşaması için. İnşallah bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. 
Bakan Karaismailoğlu, demiryolu konusunda çok büyük bir atılım içerisinde olduklarını ifade ederek, "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre hızlı demir yolu hattı ile girmek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de YHT hatlarımızı 5 bin 500 kilometreye ulaştırma doğrultusunda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz" diye konuştu. 
DHA-Ekonomi Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2020-07-29 15:40:22

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