Yozgat’ta Covid-19 testleri pozitif çıkan 15 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

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Yozgat’ta bir apartman, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat’ta korona virüs salgının kontrolü amacıyla 15 kişinin yaşamını sürdürdüğü 4 katlı H. Emir Özdemir apartmanı, Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. 15 kişinin yaşamını sürdürdüğü 4 katlı H. Emir Özdemir apartmanı sakinlerine yönelik yapılan Covid19 testleri pozitif çıktı.

Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Yozgat merkez Eskipazar Mahallesi 2. Bacanakzade Sokak'ta bulunan H. Emir Özdemir Apartmanının, korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi” denildi.

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