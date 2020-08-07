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Yozgat’ta anız yakan 6 çiftçiye 4 bin 453 lira ceza kesildi

İHA

Yozgat'ta 2020 yılı içerisinde yapılan uyarılara ve yasaklara uymayıp anız yakan 6 tarla sahibine 4 bin 453 lira idari para cezası uygulandı.

Yozgat’ta anız yakan 6 çiftçiye 4 bin 453 lira ceza kesildi

Yozgat’ta 2020 yılı içerisinde yapılan uyarılara ve yasaklara uymayıp anız yakan 6 tarla sahibine 4 bin 453 lira idari para cezası uygulandı.
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, 2020 yılında anız yakanlara yasa gereği dekar başına idari para cezasının 73 lira 68 kuruş olduğunu söyledi. Tamer yakılan anızın orman ve yerleşim yerlerine yakın olması halinde ise ceza miktarının 5 kat fazla uygulanabileceğini belirtti.
Yozgat’ta 2020 yılı içerisinde yapılan uyarılara aldırmadan anız yakan 6 tarla sahibine 4 bin 453 lira idari para cezası uygulandığını da hatırlatan Tamer, anız yangınlarının çevreye ve doğaya zarar verdiği gibi tarlada yaşayan canlılara da büyük zarar verdiğini belirtti.
Anız yangını konusunda çiftçilerin daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Tamer, “Jandarma ekipleri bu konuda bize tutanak tutup gönderdiği zaman 2020 yılı için dekar başına 73 lira 68 kuruş idari para cezası yaptırımı uyguluyoruz. Anız yangını sulak alanlar, ormana ve yerleşim yerine yakın ise cezalar beş katına kadar çıkarılmaktadır. 2019 yılı içerisinde 10 kişiye 6 bin 41 TL idari para cezası uygulanırken 2020 yılında de 6 kişiye 4 bin 543 TL idari yaptırım cezası uyguladık. Bu konuda çiftçilerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Anızların yakılmaması tarımsal faaliyetlerde verim düşürmesinin yanı sıra orman yangınlarına da sebebiyet vermektedir. Ülkemizde son günlerde bir hayli orman yangını çıktığı gözlenmekte bu yangınlara bir çoğunluğunun da anız yangınları sebep olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımız duyarlı olsun, cezadan kaçınılması mümkün değildir” dedi.

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