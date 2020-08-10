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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa'nın çorabı Türkiye'den gidiyor

İHA

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamına yıllık 36 milyon çift çorap ihraç ediyor.

Avrupa'nın çorabı Türkiye'den gidiyor

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası, Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamına yıllık 36 milyon çift çorap ihraç ediyor.
Yozgat OSB’de çorap üretimi yapılan fabrikada kendi markasının dışında dünyaca tanınmış markalar için de üretim yapılıyor. Üretilen çorapların yüzde 85’ i Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, İngiltere, Belçika ve İsviçre gibi Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor. Günde 100 bin, ayda 3 milyon, yılda ise 36 milyon çift çorabın etiketinde Yozgat yazıyor. Fabrika 250 çalışanı ve yıllık 30 milyon TL’lik ihracat rakamı ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
İşletme ayrıca Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi , SSK prim ödeme desteği, vergi indirim desteği, enerji indirim desteği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile makine teçhizat alımı, İŞKUR’dan eleman desteği ve devletin yatırımcı müteşebbislere verdiği her destekten faydalanıyor.
Ülke ekonomisine yıllık 30 milyon TL’lik katkı yaptıklarını söyleyen Firma Genel Müdürü Eyüp Çam, “İşletmemiz uluslararası firmaların gösterdiği sertifikalara sahip kurumsal bir firma. Yaklaşık 250 çalışanımız var, 250 çalışanımız ile yıllık yaklaşık 36 milyon çift çorap yapıyoruz ve bunu dünya markalarına veriyoruz. Avrupa Birliği’ne üye ülkelere gönderiyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa ve dünya markalarına üretim yapıyoruz. Günlük 100 bin, aylık 3 milyon yıllık 36 milyon çift çorap üretiyoruz. Yıllık 30 milyon TL’lik bir ihracat geliri elde ediyoruz. Ülke ekonomisine bu şekilde katkıda bulunuyoruz” dedi.
Çalışanlar ise Yozgat’tan Avrupa’ya çorap üreterek gönderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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