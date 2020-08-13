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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira

İHA

Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira

Türkiye´nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta soğan ve patates hasadı başladı.
Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesinde bağlı Kümbet ova bölgesinde soğan ve patates hasadı için mevsimlik tarım işçileri tarlalara girdi. İlçede yazlık, kışlık mor ve beyaz olmak üzere 7 çeşit soğan, yazlık kışlık olmak üzere de 2 çeşit patates üretiliyor.
Tarlada soğanın kilosu 60 ila 70 kuruş arasında satışa sunulurken patatesin kilosu ise 1 liradan satışa sunuluyor.
İlçede yılda yaklaşık 50 bin ton soğan ve patates üretimi gerçekleştirilirken pazar sıkıntısı yaşanmıyor. Soğan ve patatesler, Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi büyükşehirler olmak üzere birçok ile gönderiliyor.
Aydıncık ilçesinde son üç yılda 3 bin 690 dönüm alanda soğan ekimi yapılıp 25 bin 830 ton soğan elde edilirken, 5 bin 610 dönüm alanda ekimi yapılan patatesten ise 28 bin ton patates elde edildi. 2020 yılında ise bin 850 dönüm alanda ekimi yapılan patatesten 14 bin 250 ton, 3 bin 200 alanda ekimi yapılan soğandan ise 22 bin 400 ton soğan elde edildi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Yozgat´ın Aydıncık ilçesine gelen 150 kişiden oluşan mevsimlik tarım işçileri de rızıklarını soğan ve patates hasadı yaprak kazanıyor. Mevsimlik işçiler sabahın erken saatlerinde soğanların sökümünü yapıp patatesleri tarladan toplayarak çuvallara dolduruyorlar ve ürünleri tartarak satışa hazır hale getiriyorlar. Daha sonra kamyonlara yüklenen patates ve soğanlar, talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Aydıncık ilçesinin Kümbet ova bölgesinde soğan ve patates hasadının başladığını söyleyen üretici Muhammet Öztürk, “Kümbet ovada toplamda 4 bin dekar civarı soğan ve patates hasadı yapılıyor. Bu ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin 81 vilayetine gönderiyoruz” dedi.
Üretici Cemal Ünal ise, “Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere buradan soğan ve patates gönderiyoruz” şeklinde konuştu.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldiklerini söyleyen Mehmet Şahin de, “150 kişi getirdik buraya rızkımızı bu topraklardan kazanmaya çalışıyoruz, şu anda soğan ve patates sökümü yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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