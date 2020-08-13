Eski eşini öldürmek isteyen firari koca tutuklandı

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Eski eşini öldürmek için cezaevinden kaçan firarı koca tutuklanarak Yozgat ETipi Cezaevine gönderildi.

Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat’ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, Sorgun’da yakalanarak gözaltına alındı. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğinde yapılan işlemlerini ardından tutuklanarak Yozgat ETipi cezaevine gönderildi. Kıymaz'ın iki gün önce firar ettiği ve üzerinde, eski eşi Ayşe O.'nun adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulunduğu belirtildi.

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