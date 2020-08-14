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Enerji timleri bu kez leylek kurtardı Zorlu şartlarda enerji kesintilerine müdahaleleri ile dikkat çeken ÇEDAŞ’ın enerji timleri, bu kez elektrik direğinde mahsur kalan bir leyleği kurtardı

İHA

Enerji timleri bu kez leylek kurtardı Zorlu şartlarda enerji kesintilerine müdahaleleri ile dikkat çeken ÇEDAŞ’ın enerji timleri, bu kez elektrik direğinde mahsur kalan bir leyleği kurtardı

Zorlu şartlarda enerji kesintilerine müdahaleleri ile dikkat çeken ÇEDAŞ’ın enerji timleri, bu kez elektrik direğinde mahsur kalan bir leyleği kurtardı.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), çevre ve doğa dostu uygulamaları ile dikkat çekiyor. Yaptığı planlı bakımlarla elektrik dağıtım kalitesini iyileştirirken hayvanları korumak için de özel bir çaba gösteren ekipler, Yozgat merkeze bağlı Yeşilova Köyü sakinlerinden gelen ihbar üzerine; ayağına dolaşan misina yüzünden elektrik direği üzerindeki yuvasında mahsur kalan leyleği kurtarmak üzere harekete geçti. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kuralları kapsamında ilk olarak direkteki elektriği kesen ekipler, sepetli platformla leyleği yuvasından indirerek ayağına dolaşan ipleri kesti. Enerji timinin kurtarma operasyonu sonrasında köyde bulunan çeşmeden su içirdikleri leyleği tekrar doğaya bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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