Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu

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Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1’i tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramada 27 gram esrar, 23.5 gram metamfetamin, 3 gram bonzai ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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