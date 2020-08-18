Devlete 28 Milyon TL’lik tasarruf sağladılar

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul onarımları için gönüllülük esasına dayalı kendi personelinden oluşan acil onarım ekibi kurdu. Okulların tadilatını yapan acil onarım ekibi, son 17 yıl içerisinde devlete 28 milyon TL tasarruf sağladı.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü Yozgat genelinde bulunan okulların ihtiyaçları için acil onarım ekibi kurdu. 2003 yılında kurulan ve tamamı Milli Eğitim Müdürlüğünün gönüllü personelinden oluşan acil onarım ekibi; okulların boya, badana, lavabo, elektrik, kapıların değişimi ve tamiri ile ilgili birçok çalışma gerçekleştiriyor. Ekip sayesinde hem maddi yönden tasarruf sağlanıyor hem de okullardaki sorunlara anında müdahale ediyor.

Yapılan çalışmalar sonrası ise öğrenciler modern okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor.

12 kişiden oluşan ekip, başlarında şefleri ile beraber okulların tatile girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan onarım işlerine anında müdahale ediyor. Acil onarım ekibi, yaptığı çalışmalarla 17 yılda devlete yaklaşık 28 milyon TL tasarruf ettirirken 20032020 yılları arasında da 356 okulun onarımını yaptı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, acil onarım ekibinin hem ülke bütçesine hem de ildeki ekonomik girdilere büyük katkı sağladığını söyleyerek, “Acil onarım ekibimiz 12 kişiden oluşuyor çeşitli meslek guruplarından kendi yeteneklerine göre çalışan arkadaşlarımız var. Özellikle ilimiz genelinde dezavantajlı okullarımızın bakım onarım ve tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin eğitimlerini iyi şartlarda sürdürmeleri için çalışmalarına halen fedakarca devam ediyorlar. Şu ana kadar Yozgat haricinde başka bir ilde bu çapta bir acil onarım ekibi yok. Ekibimiz şu ana kadar 28 Milyon TL ye yakın bir katma değer sağlanmış durumda. Hem ülkemiz bütçesine hem de ilimizdeki ekonomik girdilere büyük bir katkı sağlıyor. Bu da bizim için bir gurur vesilesi arkadaşlarımızın bu katkısı” dedi.

Acil onarım ekipleri ise gönüllülük esasına göre çalıştıklarını belirterek öğrencilerin eğitimöğretim hayatlarını daha ferah ve iyi bir ortamda sağlamaları amacıyla çalıştıklarını söyledi.

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