Yozgat’ta ‘mahalle denetim ekipleri’ evlerde Covid-19 denetimi yaptı

Yozgat’ta korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığınca 81ile gönderilen ‘İzolasyon tedbirleri’ konulu genelge kapsamında Yozgat’ta oluşturulan “Mahalle Denetim Ekipleri” tarafından evde izolasyona tabi tutulan Covid19 tanılı ya da temaslı vatandaşlar denetime tabi tutuluyor.

Yozgat Valiliği tarafından İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde kurulan ekipler, mahalle mahalle gezerek Covid19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların, evde olup olmadıklarını çat kapı yaparak kontrol etti.

Ekipler, Covid19 tanılı vatandaşları, 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda Covid19’dan korunma yollarına ilişkin anonslarla da vatandaşları uyardı.

Kovid19 testi pozitif çıkan vatandaşlardan Bekir Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsün kendisine düğün çekiminden gelin iş yerindeki bir stajyerden bulaştığını söyledi. Bağcı, “14 gün boyunca karantinada kalacağım. Sağlık ekipleri sürekli kontrol ediyor. Sağlık alanındaki ilgiden çok memnunuz. Karantina süresince evde durmak zorundayım. Bu konuda da kontrol ekipleri gelip kontrol ediyor. Özellikle düğünler kontrol edilmeli ve serbest bırakılmamalı. İş yerindeki stajyer öğrencimiz Ankara'da düğün çekimine gitmiş düğünden ona, ondan da bize bulaştı. Bu nedenle düğünlerin daha sıkı kontrol altına alması gerekir." dedi.

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