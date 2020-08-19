Yozgat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi

Yozgat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Yozgat Lise Caddesi’ndeki denetime Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Ekrem Mengi ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk katıldı.

Vali Yardımcısı Ercan ve Belediye Başkan Yardımcısı Açıkgöz, iş yerlerini denetleyerek, işletmecilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

İş yerlerine maskesiz müşteri alınmaması konusunda esnafı uyaran Ercan, insanların Covid19 konusunda duyarlı olması, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.