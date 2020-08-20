Yozgat'ta el yazması iki İncil ele geçirildi

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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 adet el yazması İncil ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bir evde tarihi eser olduğu ihbarı üzerine O.U. ve D.Ç.’nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 adet İncil bulundu. Jandarma ekiplerinin el koyduğu kitaplar, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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