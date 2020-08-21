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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi hastaları için yoğun bakım yatak sayısı artırıldı

İHA

Pandemi hastaları için yoğun bakım yatak sayısı artırıldı

Yozgat Şehir Hastanesinde korona virüs hastaları için ayrılan yataklı yoğun bakım yatak sayısı, 56’dan 72’ye çıkarıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, pandemi sürecinde korona virüs hastalarına eksiksiz hizmet verebilmek ve ihtiyaçları karşılamak adına yataklı yoğun bakımda yatak sayısını artırdı. Korona virüs hastaları için ayrılan yoğun bakım yatak sayısı 56’dan 72’ye çıkarıldı.
Hastane yetkilileri ile yataklı yoğun bakım alanında incelemelerde bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada, “Sağlık tesisimize başvuran hastalara her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde vermek, sahip olduğumuz en büyük yükümlülüklerden birisidir. Dünyada ve ülkemizde yoğun geçmekte olan bir pandemi süreci içerisindeyiz. Bu süreçte ihtiyaç olduğu için hastanemizde 56 olan yoğun bakım yatak sayımıza korona virüs hastaları için 16 adet daha ekleyerek toplam yoğun bakım yatak sayımızı 72’ye çıkardık” dedi.

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