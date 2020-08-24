Adrenalin tutkunu motorcular Yozgat’ta buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adrenalin tutkunu motorcular Yozgat’ta buluştu

İHA

Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri ile motor sporlarına en elverişli bölgelerden olan Yozgat'ta, motosiklet tutkunları adrenalin coşkusunu doyasıya yaşıyor.

Adrenalin tutkunu motorcular Yozgat’ta buluştu

Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri ile motor sporlarına en elverişli bölgelerden olan Yozgat’ta, motosiklet tutkunları adrenalin coşkusunu doyasıya yaşıyor.
Yozgat'ta çeşitli meslek gruplarından çok sayıda kişinin bir araya gelerek oluşturduğu motosiklet grubu üyeleri, hafta sonları kentin değişik bölgelerinde sürüş keyfi yaşıyor. Yaşları 30 ile 55 yaş arasında değişen, yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, Yozgat Merkez Bilal Şahin Mahallesi kent park mevkinde bir araya geldi.
Motorları ile atlama rampaları ve dik tepeleri tırmanmayı başaran adrenalin tutkunu motorcular, engebeli ve dağlık kross alanları büyük bir ustalıkla aşıyor. Zaman zaman çevre illere giden, çevre illerden de Yozgat’a gelen motosiklet tutkunları, zor arazi şartlarında motosiklet kullanıyor. Nefes kesen akrobasi hareketleri ile de dikkat çeken motosikletçiler, hem stres atıyor hem de spor yapıyor.
Çocukluk hayalini 50 yaşından sonra gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Alattin Öztürk, “Stresimizi atıyoruz, çok güzel bir spor, herkese tavsiye ederim. Motorla yokuş çıkıyoruz, atlama yapıyoruz. Heyecanımızı atıyoruz, çok zevkli oluyor. 2 senedir kullanıyorum, motoru çocukluktan beri kullanmak istiyordum. Demek ki kısmet 50 yaşından sonraymış. Arkadaşlarla her hafta buluşuyoruz dağ, taş geziyoruz, stresimizi atıyoruz” dedi.
Yozgat’ta avukatlık yapan Haşim Özçelik ise, “Biz motor sporu ile hem sosyalleşiyoruz hem de arkadaşlığımızı güçlendiriyoruz. Motor sporuyla adrenalin tutkumuzu tatmin ediyoruz. Motor sporunun özünde zor arazi şartlarında mücadele yatıyor. Biz bu yolla hem spor yapıyoruz hem de doğa ile kaynaşıyoruz. Bu şekilde güzel bir gün geçiriyoruz. Her hafta toplanıp Yozgat ve çevrelerinde dolaşıyoruz. Çevre illerden de arkadaşlar bize katılıyor” şeklinde konuştu.
Faruk Susam da duygularını, "Amacımız burada şehrin gürültüsünden uzak durmak. Genç arkadaşlarla Yozgat’ın tabiat alanlarını geziyoruz. Arazide zor parkurlarda sürüş yapıyoruz. Bizim için spor oluyor, sağlıklı kalıyoruz. Herkese tavsiye ederim” sözleriyle aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Unutulmaya yüz tutmuştu, Anadolu kadınlarının elinde yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuştu, Anadolu kadınlarının elinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X