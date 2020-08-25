Türkiye'nin saman sıkıntısı yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin saman sıkıntısı yok

İHA

Yozgat'ta hububat ekili alanlarda hasat sezonunun tamamlanmasının ardından çiftçiler, kış hazırlıklarına başladı. Hasadı tamamlanan tarlalarda saman yapımı hızlandı, samanın boy olması üreticinin de yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin saman sıkıntısı yok

Yozgat’ta hububat ekili alanlarda hasat sezonunun tamamlanmasının ardından çiftçiler, kış hazırlıklarına başladı. Hasadı tamamlanan tarlalarda saman yapımı hızlandı, samanın boy olması üreticinin de yüzünü güldürdü.
Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Yozgat’ta bu yıl yaklaşık 350 bin hektar alanda arpa ve buğday hasadı gerçekleştirildi. Hasadı tamamlanan alanlarda, tarlada kalan anızlar, patoz balyalama makinesi ile saman haline getirilip balyalar halinde satışa sunuluyor.

Üreticinin elinde saman var
Saman balyaları besiciler tarafından depolanıp kış mevsiminde, köylüler tarafından hayvanlara yem olarak veriliyor. Yozgat’ta hazırlanan samanlar, ihtiyacın yoğun olarak hissedildiği bölgelere tırlarla sevk ediliyor.
Amasya’nın Merzifon ilçesinden Yozgat’a gelen saman toptancısı Satılmış Giz, Yozgat’ta üretilen samanın Türkiye’nin birçok bölgesine gönderildiğini söyleyerek, “Yozgat’ta biçercilerin getirdiği samanları balyalıyoruz. Karadeniz ve Ege Bölgesine gönderiyoruz. Şu an elimizde, yaklaşık bin 500 ton samanımız var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılara toptan veriyoruz. Samanlarımız burada paketleniyor, tırlara nakliye yoluyla besicilere yolluyoruz. Bir ton saman 750 TL’den yerinde satışa sunuluyor” dedi.
Samsun’dan Yozgat’a saman almaya gelen besici Furkan Aslan ise, “Biz Yozgat’tan kendi aracımızla saman almaya geldik. Buradaki samanları kendi hayvanlarımıza götürüyoruz, kış hazırlığı yapıyoruz. Buradan 25 ton saman aldık. Bu sene alacağımız 250 ton saman bize yetiyor. Yozgat’tan samanımızı aldık, balyalatıp Samsun’a götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adrenalin tutkunu motorcular Yozgat’ta buluştu
YEREL HABERLER Adrenalin tutkunu motorcular Yozgat’ta buluştu
Unutulmaya yüz tutmuştu, Anadolu kadınlarının elinde yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuştu, Anadolu kadınlarının elinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X