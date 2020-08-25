Türkiye'nin saman sıkıntısı yok

Yozgat’ta hububat ekili alanlarda hasat sezonunun tamamlanmasının ardından çiftçiler, kış hazırlıklarına başladı. Hasadı tamamlanan tarlalarda saman yapımı hızlandı, samanın boy olması üreticinin de yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Yozgat’ta bu yıl yaklaşık 350 bin hektar alanda arpa ve buğday hasadı gerçekleştirildi. Hasadı tamamlanan alanlarda, tarlada kalan anızlar, patoz balyalama makinesi ile saman haline getirilip balyalar halinde satışa sunuluyor.



Üreticinin elinde saman var

Saman balyaları besiciler tarafından depolanıp kış mevsiminde, köylüler tarafından hayvanlara yem olarak veriliyor. Yozgat’ta hazırlanan samanlar, ihtiyacın yoğun olarak hissedildiği bölgelere tırlarla sevk ediliyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesinden Yozgat’a gelen saman toptancısı Satılmış Giz, Yozgat’ta üretilen samanın Türkiye’nin birçok bölgesine gönderildiğini söyleyerek, “Yozgat’ta biçercilerin getirdiği samanları balyalıyoruz. Karadeniz ve Ege Bölgesine gönderiyoruz. Şu an elimizde, yaklaşık bin 500 ton samanımız var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılara toptan veriyoruz. Samanlarımız burada paketleniyor, tırlara nakliye yoluyla besicilere yolluyoruz. Bir ton saman 750 TL’den yerinde satışa sunuluyor” dedi.

Samsun’dan Yozgat’a saman almaya gelen besici Furkan Aslan ise, “Biz Yozgat’tan kendi aracımızla saman almaya geldik. Buradaki samanları kendi hayvanlarımıza götürüyoruz, kış hazırlığı yapıyoruz. Buradan 25 ton saman aldık. Bu sene alacağımız 250 ton saman bize yetiyor. Yozgat’tan samanımızı aldık, balyalatıp Samsun’a götüreceğiz” şeklinde konuştu.

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