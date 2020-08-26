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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Emniyetinden anonsla düğün uyarısı

İHA

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelgeye göre 26 Ağustos tarihinden itibaren aralarında Yozgat'ın da bulunduğu 14 ilde, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklerine kısıtlama getirildi.

Yozgat Emniyetinden anonsla düğün uyarısı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelgeye göre 26 Ağustos tarihinden itibaren aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 14 ilde, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklerine kısıtlama getirildi.
Yozgat’ta düğün ve nikahlar 1 saat süre sınırlı olacak. Düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeni fiziki mesafe koşullarına uygun olacak. Sandalye düzeni dans, oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.
Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak
Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek ve içecek yasak olacak.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde, sokak ve mahallelerde sabit ve ring halinde düğünler ile ilgili alınan genelgeyi anons ile vatandaşlara duyurdu.
Yozgat’ta kimi vatandaşlar düğün organizasyonlarına getirilen kısıtlamada geç kalındığını belirtirken aylar önce hazırlık yapan kimi vatandaşlar ise kararı üzüntü ile karşıladı. Bu hafta sonu düğünü olan vatandaşlar da düğünlerini iptal ettirerek ileriki bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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