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Kuyumcunun 3 milyon liralık vurgun yaptığı iddiası

İHA

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Cumhuriyet Savcılığına gidip suç duyurusunda bulunan yaklaşık 50 kişi, İstanbul'da kuyumculuk yapan hemşehrileri A.D. ve oğulları tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kuyumcunun 3 milyon liralık vurgun yaptığı iddiası

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Cumhuriyet Savcılığına gidip suç duyurusunda bulunan yaklaşık 50 kişi, İstanbul’da kuyumculuk yapan hemşehrileri A.D. ve oğulları tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Yozgat'ın Yerköy ilçesi ve çevre ilçelerin nüfuslarına kayıtlı, İstanbul’un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 50 kişi, altın ve döviz gibi birikimlerini komşu köy, Kırşehir'e bağlı Ömeruşağı köyünden hemşehrileri olan A.D. ve oğullarına ait kuyumcuya teslim etti. Bu kişiler kuyumcuya teslim ettikleri paralarını ve ziynet eşyalarını almak için 15 ay önce kuyumcuya gitti. Kuyumcunun iş yerini kapattığını gören vatandaşlar, bir süre sonra dolandırıldıklarını anladı. Bunun üzerine dolandırıldıklarını iddia eden 50 kişi, A.D. ve oğlu İ.D. hakkında Yerköy Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.
Dolandırıldığını iddia eden ve 50 kişilik grup adına konuşan Seyit Dinç isimli vatandaş, "Yakın köylümüz ve akrabamız A.D. ve oğulları, İstanbul’un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanı açtı. Bizler de Ömeruşağı köyünden yaklaşık 20 kişi, Kilimli ve Boğazevi kasabasından ise yaklaşık 30 kişilik bir grup olarak hemşehrimiz, akrabamız olduğu için ve hemşehrimiz kazansın diye her zaman kendilerinden alışveriş yaptık. Alışverişimizden ziyade hemşehriler olarak paralarımızı ve ziynet eşyalarımızı hep kendilerinde biriktirdik. Yaklaşık 15 ay önce ziynet eşyalarımızı almak için iş yerine gittiğimizde iş yerinin kapalı olduğunu ve içinin boşaltıldığını gördük. Telefonla A.D. isimli şahsı aradığımızda 'İş yeri benim adıma değil, benim üzerime bir şey yok. İş yeri oğlumun adına gidin kendisinden paranızı, altınınızı ne verdiyseniz alın' şeklinde bizi tersledi. Kapısına da her gittiğimizde jandarma çağırarak bizi köyden uzaklaştırmaya kalktı. Ne yazık ki yaklaşık toplamda 2,53 milyon değerinde olan paramızı ve ziynet eşyamızı geri alamıyoruz. A.D.’nin kendisinden bu şekilde bir davranış görünce oğlu İ.D.’yi aramaya karar verdik. Fakat İ.D. ise 'Üzerime hiçbir şey yok. Her şeyimi babam aldı gitti, beni de dışladı' şeklinde açıklamada bulundu. Biz ise bizden paraları alan baba ve oğlun bu şekilde davranmalarını aralarında anlaşmalı olarak yaptıklarını düşünüyoruz” dedi.
Seyit Dinç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Yaklaşık 50 kişiyiz hepimiz de dolandırıldığımızı iddia ediyoruz. Kimimizin hac için biriktirdiği paralar, kimimizin çocuğunun düğün parası, kimimizin alın teri, çocukların sünnet töreninde birikmiş paralar hepimizin helal kazandığı kazançlar, bu şahıslar tarafından istismar edildi. Bu konuyu tüm çabalarımıza rağmen çözemedik. Dolandırıldığımızı anladık. Biz bu şahısların yurt dışına dahi kaçacaklarından şüpheliyiz. Devletimize ve adaletimize güveniyoruz. Bu durumun en kısa zamanda açığa kavuşturulup, mağduriyetimizin en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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