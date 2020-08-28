Sorgun Belediyespor sezona iddialı hazırlanıyor Sorgun'da hedef ligi ilk 8'de bitirmek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Belediyespor sezona iddialı hazırlanıyor Sorgun'da hedef ligi ilk 8'de bitirmek!

İHA

Efeler Ligi sezon hazırlıklarını iddialı sürdüren Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol takımı, sezonu ilk 8 sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Sorgun Belediyespor sezona iddialı hazırlanıyor Sorgun'da hedef ligi ilk 8'de bitirmek!

Efeler Ligi sezon hazırlıklarını iddialı sürdüren Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol takımı, sezonu ilk 8 sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.
Efeler Liginde 20202021 sezonunda mücadele verecek olan Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor. 16 takımla oynanacak Efeler Ligi'nin hazırlıklarını genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra deneyimli 3 yabancı oyuncuyla sürdüren Sorgun Belediyespor, Türkiye Kupasına ve lige iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
31 Ağustos2 Eylül tarihleri arasında oynanacak Türkiye Kupası müsabakalarıyla sezona merhaba diyecek olan sarısiyahlılar, 12 Eylül’de başlayacak sezonun ilk maçını deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacak. Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı siyahlı ekipte hedef, ligde ilk 8’de yer alıp Avrupa kupalarına katılmak.

Aksoy: "Hedefimiz ilk 8'e girmek"
İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy yaptığı açıklamada, “13 Temmuz’da sezonu açtık. Geçen seneki oyuncu kadrosundan uzak yeni bir takım oluşurduk. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 31 Ağustos2 Eylül tarihleri arasında Türkiye Kupası oynayacağız. 12 Eylül’de de sezonun ilk maçını oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok fazla hazırlık maçı yapamadık. Kadromuz iyi hedefimiz öncelikle ilk 8’e girmek bu şekilde bir takım oluşturduk. İlk hedefimiz ilk 8’e girerek Avrupa’ya gitmek. Sorgun’u, Avrupa’da temsil etmek istiyoruz amacımız bu” dedi.
Sorgun Belediyespor takım kaptanı Ragıp Çağlar Aksoy da “Çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Hazırlık maçları oynadık. Çok güzel bir uyumumuz var. Çok genç takımımız var, bunu çok kaliteli yabancılarla destekledik. Ligde çok sürpriz sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Lige iyi şekilde hazırlanıp ligi iyi yerlerde bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk 8 ve sonrasında Avrupa” şeklinde konuştu.
Sorgun Belediyespor oyuncusu Koray Şahin ise “Bu seneki hedefimiz ilk 8’e kalmak. Takımımızın başarılı olacağını düşünüyorum. Takım uyumumuz çok güzel. Hayırlısı ile güzel bir yerde sezonumuzu bitiririz. Hedefimiz önce ilk 8 sonra Avrupa’ya kalmak. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyumcunun 3 milyon liralık vurgun yaptığı iddiası
YEREL HABERLER Kuyumcunun 3 milyon liralık vurgun yaptığı iddiası
Yozgat Emniyetinden anonsla düğün uyarısı
YEREL HABERLER Yozgat Emniyetinden anonsla düğün uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X