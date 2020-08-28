Sorgun Belediyespor sezona iddialı hazırlanıyor Sorgun'da hedef ligi ilk 8'de bitirmek!

Efeler Ligi sezon hazırlıklarını iddialı sürdüren Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol takımı, sezonu ilk 8 sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Efeler Liginde 20202021 sezonunda mücadele verecek olan Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor. 16 takımla oynanacak Efeler Ligi'nin hazırlıklarını genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra deneyimli 3 yabancı oyuncuyla sürdüren Sorgun Belediyespor, Türkiye Kupasına ve lige iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

31 Ağustos2 Eylül tarihleri arasında oynanacak Türkiye Kupası müsabakalarıyla sezona merhaba diyecek olan sarısiyahlılar, 12 Eylül’de başlayacak sezonun ilk maçını deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacak. Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı siyahlı ekipte hedef, ligde ilk 8’de yer alıp Avrupa kupalarına katılmak.



Aksoy: "Hedefimiz ilk 8'e girmek"

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy yaptığı açıklamada, “13 Temmuz’da sezonu açtık. Geçen seneki oyuncu kadrosundan uzak yeni bir takım oluşurduk. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 31 Ağustos2 Eylül tarihleri arasında Türkiye Kupası oynayacağız. 12 Eylül’de de sezonun ilk maçını oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok fazla hazırlık maçı yapamadık. Kadromuz iyi hedefimiz öncelikle ilk 8’e girmek bu şekilde bir takım oluşturduk. İlk hedefimiz ilk 8’e girerek Avrupa’ya gitmek. Sorgun’u, Avrupa’da temsil etmek istiyoruz amacımız bu” dedi.

Sorgun Belediyespor takım kaptanı Ragıp Çağlar Aksoy da “Çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Hazırlık maçları oynadık. Çok güzel bir uyumumuz var. Çok genç takımımız var, bunu çok kaliteli yabancılarla destekledik. Ligde çok sürpriz sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Lige iyi şekilde hazırlanıp ligi iyi yerlerde bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk 8 ve sonrasında Avrupa” şeklinde konuştu.

Sorgun Belediyespor oyuncusu Koray Şahin ise “Bu seneki hedefimiz ilk 8’e kalmak. Takımımızın başarılı olacağını düşünüyorum. Takım uyumumuz çok güzel. Hayırlısı ile güzel bir yerde sezonumuzu bitiririz. Hedefimiz önce ilk 8 sonra Avrupa’ya kalmak. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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