Yozgat’ta biyogaz üretim kuyusu can aldı: 2 ölü

Yozgat’ta ahırdaki biyogaz üretim kuyusunu temizlemek isteyen 2 kardeş, hidrojen sülfür gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun ilçesi Araplı Kasabasında sabah saatlerinde meydana geldi. İlçede besicilikle uğraşan Ayhan ve Osman Ertuğrul isimli iki kardeş, sabah saatlerinde ahırdaki biyogaz üretim kuyusunu temizlemek istedi. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki üretim kuyusunu temizlemek için kuyuya giren Osman Ertuğrul’dan (35) uzun süre haber alamayan ağabeyi Ayhan Ertuğrul da (48) biyogaz üretim kuyusuna indi. Ancak Osman Ertuğrul ile yardımına koşan ağabeyi bir daha yukarı çıkamadı.

Olay üzerine yakınları 112 acil servis ekipleri ve jandarmadan yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla iki kardeş kuyudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde iki kardeşin öldüğünü belirledi.

Hayatlarını kaybeden Ayhan ve Osman Ertuğrul’un cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AFAD ekiplerinin olay yerinde yapığı gaz ölçümlerinde hidrojen sülfür gazı tespit edildiği öğrenildi.

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