Yozgat’ta 9 parça tarihi eser ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 adet tarihi eser ele geçirildi.

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet tarihi eser ele geçirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonda S.K. isimli şahsı, kazı yaparak tarihi eser arama suçundan yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada 2 adet haç, 5 adet takı eşyası, bir vazo ve heykel olmak üzere 9 adet tarihi eser obje ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.