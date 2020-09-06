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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kullandığı tırı gelin arabası yaptı

İHA

Kullandığı tırı gelin arabası yaptı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Ahmet Akıncı, şoförlüğünü yaptığı tırı düğününde süsleyerek gelin arabası yaptı. Akıncı, tırı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
Çekerek’in Yeniyol Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akıncı, Habibe Akıncı ile dünyaevine girdi. Akıncı, gelin arabası olarak ise şoförlüğünü yaptığı tırı seçti. Dorsesi çıkarıldıktan sonra çiçeklerle ve renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan tırın direksiyonuna geçen damat Ahmet Akıncı, gelin Habibe Akıncı’yı almak için gelin evinin önüne geldi.
Ekmek teknesi olan tırı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu aktaran Akıncı, “Korona virüs nedeniyle hayatımıza bir renk katalım istedik. Tır şoförüyüm, kendi aracımı gelin arabası yapmak istedim” dedi.
Gelin arabası olarak tırın tercih edilmesine ilk başta şaşırdığını dile getiren Habibe Akıncı da, “Korona virüs nedeniyle düğünler bir saate indirildiği için bir farklılık olsun diye tırı gelin arabası olarak kabul ettim” şeklinde konuştu.
Gelin evinden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı. Tır ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Konvoy vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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