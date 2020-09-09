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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğünlere getirilen kısıtlama gelinlik satışlarını vurdu

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünlerine yeni kısıtlamalar getirilmesi ile Yozgat'ta gelinlik başta olmak üzere damatlık ve abiye satışlarını neredeyse durma noktasına getirdi.

Düğünlere getirilen kısıtlama gelinlik satışlarını vurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünlerine yeni kısıtlamalar getirilmesi ile Yozgat’ta gelinlik başta olmak üzere damatlık ve abiye satışlarını neredeyse durma noktasına getirdi.
Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ertelenen düğünler, gelinlik başta olmak üzere damatlık ve abiye satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Evlilik planı yapan birçok çift düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Düğünlerin iptal olması gelinlikçileri de vurdu. Sipariş üzerine getirilen gelinlikler de, satıcıların elinde kaldı. Yozgat’ta pandemi nedeniyle satış yapamadıklarını belirten gelinlikçiler, mağdur olduklarını söyledi.
Virüs nedeniyle düğünlere getirilen kısıtlama nedeniyle gelinlik ve damatlık satışlarının büyük oranda düştüğünü söyleyen gelinlikçi Kenan Türkoğlu, “Pandemi sürecinde düğünler bir saate düşünce gelinlik ve damatlık siparişleri iptal edilmeye başladı. Geçen seneye oranla bayağı bir düşüşümüz oldu. Ödemelerimizi yapamıyoruz. Her sektörde bir sıkıntı var ama düğün sektöründe daha çok sıkıntı var. Satışlarımız durdu bu yıl çok zor bir zamandan geçiyoruz. Yozgat’ta gelinlikçilerin hepsinde durum aynı. İş yok diye sıkıntı çekiyoruz. Satış yapamıyoruz, işler durdu, ürünler elimizde kaldı. Zaten 10. ayda düğün sezonu da bitiyor, virüsten dolayı satış yapamıyoruz” dedi.
Gelinlik fiyatlarının bin liradan başladığını belirten Türkoğlu, “Geçen sene işlerimiz iyiydi. Virüsten dolayı bu yıl fiyatlarımızı düşürdük ama yine de satış yapamıyoruz. Bütün ürünlerimiz bin liradan başlıyor 3 bin liraya kadar çeşitli kampanyalarla satış yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz ki işlerimiz olsun diye ama yine de satış yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

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