Yozgat’ta karantina kurallarına uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

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Yozgat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak şu sözlere yer verdi: “Yozgat'ta Covid19 pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın, valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım"

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