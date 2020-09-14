Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat il merkezinde uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.A.(51) isimli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 3 gram esrar bulunurken şüphelinin Tayfur köyündeki evinde yapılan aramada ise 14 gram kenevir tohumu, 647 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 7 kök kurutulmuş (2 bin 800 gram) Hint keneviri ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan aramada gözaltına alınan F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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