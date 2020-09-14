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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terzilik mesleğini 52 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor

İHA

Yozgat merkezde 66 yaşındaki Bilal Şahin, terzilik mesleğini yarım asrı aşkın süredir ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Terzilik mesleğini 52 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor

Yozgat merkezde 66 yaşındaki Bilal Şahin, terzilik mesleğini yarım asrı aşkın süredir ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.
Yozgat’ta yarım asrı aşkın süredir terzilik mesleğiyle uğraşan 66 yaşındaki Bilal Şahin, ailesinin geçimini sağladığı işini severek yapmaya devam ediyor. İlk günkü heyecanla ve büyük bir ustalıkla müşterilerine elbise dikmeye devam eden Şahin, ömrü yettiği sürece bu işi sürdürmeyi düşünüyor.
İlkokul yıllarında bir hevesle başladığı terzilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdüren Şahin, çırak bulamamaktan yakınıyor. Kendilerinin terzilik mesleğinin son temsilcileri olduğunu belirten Şahin, gençlerin bu mesleğe heves etmediğini ve terziliğin unutulmaya yüz tutan meslekler arasına gireceğini söyledi.

“Ömrümün yettiği sürece bu işte çalışacağım”
Terzilik mesleğine 14 yaşında çırak olarak başladığını söyleyen Şahin, “Bu işe 1968 yılında 14 yaşında başladım. Şu an 66 yaşındayım, bu işi sevdiğim için ilk günkü heyecanla yapıyorum. 3 çocuğum var, onların rızkını bu meslekle kazandım. İlkokulda öğretmenimiz sormuştu, terzi olacağımı söylemiştim ve bir hevesle başladım hala bu yaşıma rağmen terziliği severek yapıyorum. Ömrümün yettiği kadar bu işte çalışacağım” dedi.

“Çırak bulmakta zorlanıyoruz”
Terzilerin en büyük sıkıntısının yetiştirilecek eleman bulunmaması olduğunu da belirten Şahin, “Terzilik son noktasına geldi, terziliğe heves eden yok, son temsilcileri bizleriz. Çırak bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu işe heves eden olmadığı için çırak yetişmiyor. Ben bu işi yapacağım diye gelen kimse yok” şeklinde konuştu.

“İşlerimizde düşüş var”
Pandemi nedeniyle işlerde düşüş olduğunu da vurgulayan Şahin, “Pandemiden önce saat sabah 08.00’da iş yerimizi açıyorduk. Ama pandemi nedeniyle biraz geç açıyoruz. İşlerimiz de bu nedenle azalma var. Biz de sağlığımızı düşündüğümüz için dikkat etmeye çalışıyoruz. Maskeli ve mesafeli çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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