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Yozgatspor’da 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masörün korona virüs testleri pozitif çıktı

İHA

Yozgatspor’da 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masörün korona virüs testleri pozitif çıktı

3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Yozgatspor 1959 FK’da 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masörün korona virüs testi pozitif çıktı.
Misli.com 3. Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hafta sonu yapılan korona virüs testi sonrası Yozgatspor 1959 FK’da, 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masörün korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncuların ve teknik heyetin tedavisine başlanıldığı belirtildi.
Test sonuçları negatif çıkan futbolcular antrenmanlarını sürdürürken sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir belirti göstermeyen futbolcular ise takımdan ayrı çalıştı.
Ligin başlamasına kısa süre kala böyle bir durumla karşılaşmanın üzüntü verici olduğunu söyleyen Teknik Direktör Nihat Tinel konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Hazırlıklara 14 Ağustos’ta başladıklarını anlatan Teknik Direktör Nihat Tinel, "Sezon başlamadan böyle sıkıntıların olacağını biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi almıştık, iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorduk. Bolu’ya hazırlık maçına gittik ve orada bir futbolcumuzun korana virüse yakalandığını öğrendik. Yozgat’a geldik ve tedbir amaçlı devlet hastanesinde test verdik. Test sonrası 4 futbolcumuz, bir teknik heyet ve 1 tane de masörümüzün testinin pozitif çıktığını öğrendik. Bu arkadaşlarımızı karantina altına alarak çalışmalarımıza devam ediyorduk. Tekrar bir test daha olduk ve 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörümüzün korona virüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendik. Şu an testi negatif çıkan futbolcularımızla çalışmalara devam ediyoruz. Testi pozitif çıkan oyuncularımız da teknik heyetimiz gözetiminde ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Umarım son testlerde pozitif oyuncularımızın sonuçları negatifle sonuçlanır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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