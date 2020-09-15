Yozgatspor 1959 FK'da 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı



Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)Misli.com 3'üncü Lig 2'inci Grup takımlarından Yozgatspor 1959 FK'da 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masörün koronavirüs testi pozitif çıktı. Teknik Direktör Nihat Tinel, "Şu an testi negatif çıkan futbolcularımızla çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta başlayan Yozgatspor 1959 FK'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Geçen hafta Bolu'da oynanan hazırlık maçının ardından kente gelen takıma koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu 12 futbolcu, 3 teknik heyet ve 1 masörün testi pozitif çıktı. Oyuncuların ve teknik heyetin tedavisine başlanılırken, test sonuçları negatif çıkan futbolcular antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Nihat Tinel, ligin başlamasına kısa süre kala böyle bir durumla karşılaşmanın üzüntü verici olduğunu söyledi. Tinel, "12 futbolcu, 3 teknik heyet ve 1 masörümüzün korona virüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendik. Şu an testi negatif çıkan futbolcularımızla çalışmalara devam ediyoruz. Umarım son testlerde pozitif oyuncularımızın sonuçları negatifle sonuçlanır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kulüp binasından görüntü

-Antrenmandan görüntü

-Teknik direktör Nihat Tinel'in açıklamaları

-Kulüp Müdürü Mehmet Erol'un açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2020-09-15 17:06:31



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