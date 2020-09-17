Yozgat’ta karantina kurallarına uymayan 14 kişi yurda yerleştirildi

Yozgat´ta korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Yozgat öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yozgat’ta "İzolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilerek karantina altına alındı. 14 kişi karantina süreleri bitinceye kadar yurtlarda kalacak. Karantina süresi boyunca yapılan masraflar da vatandaşlardan tahsil edilecek. Yurt giriş ve çıkışlarında emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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