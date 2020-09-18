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Genc Covid hastasından anlamlı mesaj Korona virüse yakalanan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude’den anlamlı mesaj: “Bu işin asla şakası yok”

İHA

Genc Covid hastasından anlamlı mesaj Korona virüse yakalanan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude’den anlamlı mesaj: “Bu işin asla şakası yok”

Yozgat’ta korona virüse yakalanan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı videoda vatandaşlara anlamlı bir mesaj verdi. Korona virüs ile mücadele eden küçük çocuk “Bu işin asla şakası yok” dedi.
Yozgat’ta 13 yaşında diyabet hastası Sude Erdoğan, 11 Eylül Cuma günü, nefes darlığı ve şeker yükselmesi nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesi acil servis bölümüne tedavi için geldi. Burada şekeri yükselen ve komaya giren Sude Erdoğan’ın akciğer tomografisi çekildi. Akciğer tomografisi sonucu Sude Erdoğan’a Covid19 tanısı konuldu. Bunun üzerine Sude Erdoğan, Yozgat’tan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve plazma tedavi alan Sude Erdoğan’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Yozgat Diyabet Derneği üyeleri ve Türkiye’nin dört bir yanından diyabet hastaları da küçük Sude’yi unutmadı. Sude’ye moral olması amacıyla klip çeken ve sosyal medyada paylaşan dernek üyeleri ve diyabet hastaları, Sude’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Sude Erdoğan da sosyal medyada yayınladığı videoda ‘Bu işin şakası yok’ mesajı verdi. Sude Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"Covid19 hastalığına yakalandım ve çok ağır bir şekilde atlattım. Lütfen maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım. Bu işin asla şakası yok. Sevdiklerimizi ondan koruyalım."

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