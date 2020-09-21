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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eylül ayında çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı

İHA

Eylül ayında çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı. Ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.
İlçeye bağlı İstanbulluoğlu Mahallesi’nde İlhami Ertürk isimli vatandaşın bahçesindeki kiraz ağacı, sonbahar mevsiminin yaklaştığı şu günlerde çiçek açtı. Eylül ayında ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.
Kiraz ağacının eylül ayında çiçek açmasına anlam veremediğini söyleyen İlhami Ertürk, “Sonbahar mevsimiyle birlikte bahçemdeki kiraz ağacının çiçek açması bizleri hayrete düşürdü. Normalde kiraz ağacı nisanda çiçek açar, meyvesini de Haziran ayında verir. Ancak bahçemdeki kiraz ağacının Eylül ayının sonunda çiçek açması bizi şaşırttı. Sebebini anlamadık, ağaçlar mevsimini şaşırdı sanırım” dedi.

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