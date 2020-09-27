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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir hasadı başladı

İHA

Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir hasadı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir üretimine yönelik telkinleriyle harekete geçen Yozgat Bozok Üniversitesi, Nisan ayında ekilen kenevirlerin hasadına başladı.
Son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara yönelen ve “endüstriyel kenevir” alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, keneviri üretip ekonomiye kazandıracak. Bu kapsamda merkez ve Boğazlıyan ilçesinde deneme ekimleri yaparak çalışmalara başlayan Yozgat Bozok Üniversitesi, Nisan ayında ekimine başladığı kenevirin hasadını da gerçekleştirdi. Hasadına başlanılan kenevir tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok alanda kullanılıyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulurken, 7 araştırma grubu ile 100'ün üzerinde akademisyen endüstriyel kenevir alanında bilimsel çalışmalara devam ediyor. Kenevir üretimi ve bilimsel çalışmalar sonucu yatırımcının kazandırılacağı Yozgat’ta kurulacak kenevir tesisleri ile hem ülke hem de Yozgat ekonomisine katma değer sağlanarak istihdamın artırılması amaçlanıyor.
Daha önce üniversite bünyesinde kenevir yağı katkılı antibakteriyel köpük ve sıvı el sabunu ile protein ve besin değeri yüksek unlu mamuller ürettiklerini hatırlatan Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, en yakın zamanda hazırladıkları daha büyük bütçeli projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunacaklarını söyledi.

“Bilimsel çalışmalarımız devam ediyor”
Prof. Dr. Yılmaz yaptığı açıklamada, “Gerek Cumhurbaşkanımızın, gerekse YÖK'ün bu olayı gündeme taşıması bizim için çok önemliydi. Gerçekten de dünyada önemli bir bitki olan kenevirden binlerce ürünün elde edildiğini söyleyebiliriz, çok değişik ürünler elde ediliyor. Çok farklı sanayi kollarını destekleyen, farklı sanayi sektörlerine hammadde oluşturan keneviri sektöre kazandırmak istiyoruz. Bu bağlamda Yozgat ekolojik olarak son derece uygun, ekosistem olarak uygun. Gerek tarımı, gerek sanayisi, gerekse ulaşım imkanları ve insanların olaylara yaklaşımı gerçekten büyük fırsat. Biz üniversite olarak bilimsel çalışmalarımızla yatırım yapmak isteyen her türlü firmaya hizmet etmeye hazırız. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“Yasal düzenleme gerekiyor”
Kenevirle ilgili yasal düzenlemenin biran önce getirilmesi ve kenevirin ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Bizim önümüzde tıbbi anlamda medikal kenevirin ülkeye kazandırılması noktasında yasal engel var. Bu engeli aşmamız lazım. Bu konuda 1933 yılından beri yürürlükte olan bir uyuşturucular yasası var. O yasa medikal anlamda tıbbi amaçlı kenevir üretiminin önünü kesiyor. Ama bizim bunu tıbbi olarak kazanmamız lazım. Çünkü dünyada başta Amerika olmak üzere Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri çok değişik ilaçlar elde ediyorlar. Milyarlarca dolarla ifade edebileceğimiz bir pazar oluşturdular. Bu pazarda bizim de yer almamız lazım. Özellikle bizim kanabinoidler grubuna girmemiz lazım. Bu konuda çalışacak arkadaşlarımız var. ArGe çalışmalarının ön hazırlıklarını yaptılar ama biz devletimizden mevzuat noktasında bir çözüm bekliyoruz. Yani tıbbi olarak kenevirin yaprağının, çiçeğinin ekonomiye dönüşmesi, kanabionidlere dayalı ilaç sektöründe araştırmaların yapılması ve ilaç üretiminde önemli bir ülke olmamız gerekiyor. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde inşallah olumlu sonuçları bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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