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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Belediyespor Yöneticisi Kaya’dan federasyona tepki

İHA

Sorgun Belediyespor Yöneticisi Kaya’dan federasyona tepki

Yozgat’ın Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı yöneticilerinden Durak Kaya, geçen hafta Çarşamba günü Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Sorgun BelediyesporSpor Toto maçında yaşanan olaylar nedeni ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkedilmesine isyan etti.
Kaya, ellerinde olayları çıkaran ve tribünlere saldıranların Spor Toto Baş Antrenörü Serdar Uslu ve Spor Toto yöneticilerinden Mehmet Kuban olduğuna dair görüntüler bulunduğuna dikkat çekerek “Türkiye Voleybol Federasyonu’nu adaletli davranmaya çağırıyoruz. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere tribün demirlerine tırmanarak protokolde bulunanlara saldırmaya çalışan Serdar Uslu’nun kendisidir. Bazı görevliler ve isimleri federasyona bildirilen seyircilerin bulunduğu tribüne saldıran da Mehmet Kuban isimli şahıstır. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Mehmet Kuban’ın o tribünde ne işi var. Orada ne bir kulüp görevlisi, ne de bir yönetici var. Mehmet Kuban oraya çıkarak oturanlara saldırmıştır. Tribün demirlerine tırmanan Spor Toto Voleybol takımının Baş antrenörü Serdar Uslu ve diğer tribüne saldıran Mehmet Kuban, bu sportmenliğe aykırı çirkin hareketinden dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiyor ve bir sonraki Fenerbahçe maçına elini kolunu sallayarak çıkıyor. Ben de hiçbir sportmenliğe aykırı bir davranışım olmadığı halde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ediliyorum. Bu adaletsizlikten vaz geçilmediği sürece konunun takipçisi olup ve bu video görüntülerle konuyu Spor Bakanlığımıza taşıyacağım” dedi.

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