Beşi bir arada eğitim

– Pandemi dolayısı ile uygulamaya konulan uzaktan eğitimin en renkli görüntülerinden biri Yozgat´ın Akdağmadeni ilçesinde yaşanıyor.

Akdağmadeni ilçesinde yaşayan, İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012 yılında dünyaya gelen prematüre beşiz çocukları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile eğitim ve öğretim hayatlarına evlerinde devam ediyor.

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 3/A sınıfında eğitim gören Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin Bulut kardeşler, tek bir bilgisayarda beşi bir arada ders yapıyor. Beşizler bilgisayar karşısına geçerek EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden derse katılarak sınıf öğretmenleri Mesut Şafak’ın anlattıklarını dinliyor, not alıyor ve öğretmenlerine sorular yöneltiyorlar.

Yozgatlı beşiz kardeşler, çok özledikleri okullarına gidemeseler de sınıf öğretmenleri Mesut Şafak ve arkadaşlarıyla uzaktan eğitimle hem ders işliyor hem de özlem gideriyor. Beşiz kardeşler bir an önce okulların açılmasını ve okula gitmeyi dört gözle bekliyor.

Yozgatlı beşizlerin annesi Özlem Bulut İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Beşizlerimiz bu sene 3. sınıf oldular. Uzaktan eğitime devam ediyoruz, pandemiden dolayı evden çıkamadıkları için. Tek bilgisayarla elimizden geldi kadar hepsini bir arada tutmaya çalışıyoruz. Tek bilgisayar ile ne kadar zor olsa da eğitimlerine devam etmeye çalışıyoruz. Dikkatleri dağılıyor yan yanayken ama yine de okutmaya çalışıyoruz bu şekilde. Elimizden geldiği kadar derslerine biz de yardımcı oluyoruz. Beşizlerimiz okumaya devam ediyor. Çocuklar okulu çok özlediler okul açılsın diye yatarken dua etmeye başladılar. İnşallah pandemi biran önce biter de okullar açılır. Çocuklar okul özlemlerine kavuşur. Biz de onlar gibi okulun açılmasını çok özledik” dedi.

Okulu çok özlediğini söyleyen Zeynep Muteber, “Korona virüs yüzünden derslerimizi tek bilgisayarda kardeşlerimle EBA TV’ye bakıyoruz. Biraz zor oluyor, sığamıyoruz ekrana. Keşke hepimizin ayrı ayrı bilgisayarı olsa daha iyi çalışabiliriz, ders dinleyebiliriz. Uzaktan eğitimle canlı bağlantıyla derslerimizi işliyoruz, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı görüyoruz, onları çok özledik. 6 gün boyunca bilgisayardan ders görüyoruz. Bir an önce okulların açılması için dua ediyoruz. Büyüyünce doktor olmak istiyorum” dedi.

Davut Ege de okula gitmeyi özlediğini belirterek “Okula gidemiyoruz. Derslerimizi EBA’dan evden izliyoruz. Tüm kardeşlerimle aynı anda bir bilgisayar kullanıyoruz. Bir an önce okulların açılmasını bekliyorum. Virüsün bitmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Okulların biran önce açılmasını isteyen Muhammet Emin ise “Okulların açılıp virüsün bitmesini istiyorum. EBA TV’den canlı ders yapıyoruz. Bir tane bilgisayar var, hepimizin bilgisayarı olmasını istiyorum. Beşimiz aynı anda ders yapıyoruz. Okulumu, öğretmenimi, arkadaşlarımı özledim” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.