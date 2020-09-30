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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim ve kültür merkezinde çalışmalar başlıyor

İHA

Eğitim ve kültür merkezinde çalışmalar başlıyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Tarihi Askerlik Şubesi içerisinde Belediye KOP İdaresi ortaklığıyla oluşturacağı "Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi" projesine start verildiğini söyledi.
Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mustafa Fidan’la birlikte tarihi binayı gezerek yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Köse tarihi binanın Yozgat gençliğinin hizmetine sunulacak çok güzel bir mekan olacağını söyledi.
Yaklaşık 3 ay önce projenin protokolünü imzaladıklarını hatırlatan Başkan Köse, Proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Tarihi Askerlik Şubesi’ni Yozgat’ımızın hizmetine sunacağız. Belediyemiz ve KOP İdaresi ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, Tarihi Askerlik Şubesi içerisinde oluşturacağımız, "Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi" projemizin çalışmalarına başlıyoruz. Bugün de hiçbir eksikliğin olmaması burada inceleme yapıyoruz. Binada gereken restore ve iyileştirme çalışmalarına başlıyoruz. İçerisinde Akıl ve Zeka Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Resim Atölyesi, Müzik Atölyesi ve Kütüphane bulunan eğitim ve kültür merkezimiz Yozgat’ımıza değer katacaktır. Tarihe tanıklık eden binamızın içerisinden artık tarih yazacak gençlerimizin yetişeceğine inanıyoruz. Memleketimizin gençlerine ve çocuklarına hayırlı olsun” dedi.

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