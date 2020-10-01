Sarıkaya’da Covid-19 denetimi

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Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Sarıkaya ilçesinde Covid19'la mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Covid19 denetimine Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, İlçe Emniyet Müdür Vekili Melih Abdullahoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal katıldı.

Korona virüs (Covid19) tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu market, lokanta ve kuaförleri denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyması gereken kuralların bilgilendirmesi yapıldı.

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