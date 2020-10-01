Yozgat Belediyesi meclisinden Azerbaycan'a destek

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Yozgat Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı verildi.

Ekim ayı meclis toplantısı Yozgat Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz başkanlığında yapıldı. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezinde düzenlenen meclis toplantısında Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, Ermenistan'ın haksız iştihasıyla Karabağ'ı işgalinde 30 yıl sonra Azerbaycan’ın tekrar aynı toprakları alması açısından Azerbaycan’ı Yozgat Belediye Meclisi olarak desteklediklerini söyledi.

Topuz, "Her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu yıllarca bütün toplantılarda ifade ettiğimiz gibi bu toplantıda da ifade ediyoruz" dedi.

Verilen mesajın ardından belediye meclisinde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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