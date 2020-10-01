Kızılay Şube Başkanı Altındaş’tan kan bağışına davet

Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından Yerköy İlçesinde düzenlenen kan bağış kampanyasına Türk Kızılay Yerköy Şuna Başkanı Yaşar Altındaş 24. kez kan bağışında bulunduğunu belirterek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay Yerköy Şube Başkanı Yaşar Altındaş, Yerköy’de her 3 ayda Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağış kampanyası düzenlediklerini belirterek kan bağışı tırının Yerköy'de 1 hafta kalacağını söyledi.

Kan bağışında bulunmanın önemine de değinen Yaşar Altındaş "Kan, yapay olarak üretilmeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvıdır. Yeni doğan bebekler, kanının değişmesi için kana ihtiyacı olan hemofil ve talasemi hastaları, açık kalp ameliyatı geçirecek insanlar ve trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın sizlerin bağışlayacağı kana ihtiyaçları vardır. Onlara ancak sizler hayat verebilirsiniz. Çünkü kan hayattır. Bu vesile ile kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Yaşar Altındaş açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Yerköy halkı kan bağışı konusunda oldukça duyarlı davranıyor. Ülkemiz genelinde kan bağışı sayısında oldukça azalma olduğu şu dönemde günlük hedefimiz olan 7080 ünite kan bağışına Yerköylü vatandaşlarımızın çağrısız kalmayacağını umuyorum" dedi.

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