Sorgun'da zincirleme kaza: 7 yaralı

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Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sorgun Eski Buğday Pazarı kavşağında meydana geldi. Mesut T. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, önünde seyreden Abdullah U. yönetimindeki 40 AAP 005 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 06 HA 9685 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Serhat D., Çınar K., Yunus Ö. ve Kübra Ö. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2020-10-02 10:06:05



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