Yüksek Hızlı Tren hattında ray oturtmak için deneme sürüşü yapıldı

AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının YerköyAkdağmadeni hattı arasında ray oturtmak için lokomotif ile ilk kez deneme sürüşü yapıldı.
Yozgat’ın Yerköy, Sorgun ve Akdağmadeni hattında akşam saat 22.00’de başlayan ve sabah 06.00’ya kadar süren ray oturtma deneme sürüşü sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük heyecan uyandırdı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.