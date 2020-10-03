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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmetfakılı Ortaokulu’nda “Köyde Okuma Etkinliği” düzenlendi

İHA

Ahmetfakılı Ortaokulu’nda “Köyde Okuma Etkinliği” düzenlendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Ahmetfakılı Ortaokulu’nda, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülüğü ile “Köyde Okuma Etkinliği” düzenlendi.
Ahmetfakılı Ortaokulu Müdürlüğü’nün okulda eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikler kapsamında davetleri üzerine, Prof. Dr. Mustafa Böyükata "Ahmet Fakılı'dan da İbni Sina çıkabilir" ve "Ben de yaparım" başlıkları etrafında farklı öğrenci grupları ile çeşitli temaları ele alarak, mesleki bilgi ve birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini öğrencilerle paylaştı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 5’inci ve 6’ıncı sınıf öğrencileriyle bir araya geldiği ilk söyleşide, "Ahmetfakılı'dan da İbni Sina çıkabilir" başlığı etrafında çocuklarla sohbet etti. Okulun bahçesinde gerçekleşen buluşmada, bilime yön vermiş bilim insanlarının kısa biyografilerinin yer aldığı ve masal tadında hazırlanmış kitaplardan seçip birlikte okudular. Her öğrenci okuduğu kısımdan kısaca bahsetti. Bilime olan merak ve ilgileri açıkça görülen çocuklara, bilim insanı olmak için neler yapılması gerektiğinden bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İbni Sina’dan örnekler vererek; O’nun günümüzden bin yılı aşkın süre önce Özbekistan’ın Buhara kentinde doğduğu, bilim yolunda yeni şeyler öğrenmek için farklı coğrafyalara gittiği ve farklı dilleri öğrendiği, on sekiz yaşına geldiğinde ihtiyacı olan pek çok kitabı okumuş olduğundan bahsetti.
İkinci buluşmayı 7’inci ve 8’inci sınıflarda okuyan öğrencilerle yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Ben de yaparım" başlığı etrafında çocuklarla “bilim okur yazarlığı” yolunda adım atar nitelikte bir söyleşi gerçekleştirdi. Açık havada gerçekleştirilen söyleşide, çocukların dergide ilgilerini ya da dikkatlerini çeken kısımlardan bahsetmeleri istendi.
Programa iştirak eden ve okulu ziyaret eden Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya ve Şube Müdürü Aydın Bora etkinliğin önemine değinerek, faydalı bir program olduğunu ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, bu tür güzel çalışmalara her zaman değer verdiklerine vurgu yaptı ve katkı sağlayanlara teşekkür etti

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