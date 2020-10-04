Asırlık konaklar restore edilerek ülke turizmine kazandırılıyor

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat, asırlık tarihi konakları ile de dikkat çekiyor.

Yozgat’ın tarihi ve coğrafi güzellikleri dikkat çeken ilçelerinden biri olan Akdağmadeni ilçesindeki tarihi konaklar aslına uygun olarak restore edilerek ülke turizmine kazandırılıyor. İlçede tarihi yapıların restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında kamuya ait 12 tarihi binadan kilise, cami, eski askerlik şubesi, eski PTT binası, eski hapishane gibi yapılar restore edildi, diğer eserlerin de restore edilmesine yönelik proje hazırlandı.

1865 yılında Rum Nigola tarafından kızına düğün hediyesi olarak yaptırılan taş konak da restore edilen eserler arasında yer alıyor. Akdağmadeni ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki konak uzun yıllar hastane, daha sonra da Halk Eğitim Merkezi olarak kullanıldı. Tarihi konak, aslına uygun olarak restorasyon çalışmaları sonrası konukevine dönüştürüldü. İlçedeki otantik eşyalar da konukevinin lobisinde, koridorlarında ve odalarında kullanıldı. Restorasyonu tamamlanan asırlık konak Akdağmadeni ilçesindeki 12 tescilli yapıdan biri olan olarak ülke turizmine kazandırıldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, konakların restore çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Son dönemlerde tarihi binalarımızın korunması gerçekten ehemmiyetli ama ondan önceki dönemlerde onlarca binamız tahrip edilmiş. Özellikle içerisinde bulunduğumuz konukevi olarak kullandığımız Ak Konak, restore edilip Akdağmadeni’ne gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz misafirhaneye getirdik. Yine tarihi dokusuyla uyumlu olarak tefrişatını da tamamladık. Daha önceden burası hastane ve halk eğitim merkezi olarak kullanılmış. Ama muhtemelen kendi iç güzelliğine şu anda kavuşmuş oldu. Daha önceki dönemlerde de Rum konağı olarak kullanılan iki katlı bir bina. İşçiliği tamamen taştan yapılmış ve taşları da tamamen Akdağmadeni ilçesinden çıkarılan taşlar. Yine buraya komşu olan iki tane tarihi binamız var. Akdağmadeni’nde bu binamıza benzer nitelikte olan ve birçoğu restore edilmeyi bekleyen onlarca binamız var. Tarihi değerlerin bizim açısından kültürel zenginlik olduğunu bilerek bu düşünceyle hareket ediyoruz. İnşallah eksik olan binalarında restorasyon planlarını hazırlayıp en kısa zamanda onlarında restoresi için gayret sarf edeceğiz” dedi.

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