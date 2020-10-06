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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni’nde kreş ve gündüz bakım evi projesi başlatıldı

İHA

Akdağmadeni’nde kreş ve gündüz bakım evi projesi başlatıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde “Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ projesi için çalışma başlatıldı.
Akdağmadeni Belediyesi ilçenin önemli eksikliklerinden biri olan “Kreş ve Gündüz Bakım Evi” projesi için çalışmalara başladı. Çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve özellikle çalışan anne ve babaların destekçisi olmak için hazırlanan “Kreş ve Gündüz Bakım Evi” projesinin yapım ihalesi 12 Ekim Pazartesi günü yapılacak.
Toplamda 2 bin 101 metrekare alan üzerine kurulacak kreş ve gündüz bakım evi projesi içerisinde 04 yaş grubu gündüz bakım evi, 46 yaş kısmi zamanlı ve tam gün kreş, kapalı çocuk oyun alanı, Kafeterya ve restoran, açık oyun ve spor alanı ile Atatürk Parkı peyzaj düzenlemesi yer alacak.
1 proje ile 6 hizmet alanı oluşturduklarını söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Dolayısı ile çocuklarımıza yapılan yatırım Akdağmadeni'nin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Çocuklarımıza yönelik yapılan çalışmalar, bizim için ayrıca bir öneme sahiptir. İlçemize yaptığımız yatırımlarla söz verdiğimiz gibi ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Her şeyin en güzelini hak eden insanımıza yönelik daha nice güzel projeleri sizlerden aldığımız güçle başaracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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