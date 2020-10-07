Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treninin çarpışması sonucu olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Yozgat

2020-10-07 16:13:46



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