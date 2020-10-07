Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı; 2 makinist yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı; 2 makinist yaralandı

DHA

Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı; 2 makinist yaralandı


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)YOZGAT'ın Yerköy ilçesi yakınlarında yük trenlerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 makinist yaralandı. Demiryolu hattı ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 15.30 sularında Yerköy ilçesi Kördeve köyü yakınları Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden 22030 sayılı kuru yük treni, makas değişimi için yavaşlayan 22022 sayılı akaryakıt yüklü trene arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, 22030 sayılı trenin makinistleri B.D. ile İ.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle, tren yolu hattı ulaşıma kapandı.
VALİ POLAT KAZA YERİNE GELDİ
Yozgat Valisi Ziya Polat, meydana gelen tren kazası hakkında olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların durumuyla ilgili olarak Vali Polat, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün maalesef iki yük trenimiz kazaya karıştı. 4 makinist vardı trenlerimizde. Olayı duyar duymaz AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibimiz olay yerine koştu. 2 makinist arkadaşımız hastanemizde diğer 2 arkadaşımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yolumuz şu an kapalı en kısa zamanda ulaşıma tekrar açılacak. Yaralıların durumunun iyi olduğu söylendi. Rabbim onlara şifa versin. Olaya erken müdahale eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Öte yandan, kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken, demiryolu hattının da sabah saatlerinde tekrar ulasıma açılacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Yerköy Harun GÖKÇEOĞLU
2020-10-07 20:19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili ...
Yozgat Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek
Yozgat'ta yük trenleri çapıştı: 2 yaralı Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat'ta kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Yozgat'ta yük trenleri çapıştı: 2 yaralı Kayseri ve ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Yozgat’ta karantinayı ihlal eden 55 kişi yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta karantinayı ihlal eden 55 kişi yurtlara ...
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı; o ...
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı
Öğrencilerin tablet ihtiyacı karşılandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin tablet ihtiyacı karşılandı
Sorgun Devlet Hastanesi’ne doktor ataması
YEREL HABERLER Sorgun Devlet Hastanesi’ne doktor ataması
Özel çocuklar özel eğitim merkezinde terapi oluyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar özel eğitim merkezinde terapi oluyor
Akdağmadeni’nde kreş ve gündüz bakım evi projesi başlatıldı
YEREL HABERLER Akdağmadeni’nde kreş ve gündüz bakım evi projesi ...
Yozgat’ta ceviz hasadı başladı
YEREL HABERLER Yozgat’ta ceviz hasadı başladı
Yüksek iş yeri kirasından bulduğu ilginç çözümle kurtuldu
YEREL HABERLER Yüksek iş yeri kirasından bulduğu ilginç çözümle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X