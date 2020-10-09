Ardahan´da otomobillerin camları buz tuttu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmesiyle birlikte otomobillerin camları buz tuttu.

Türkiye'de dün en soğuk gece, sıfırın altında 6 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Soğuk hava nedeniyle park halindeki otomobillerin camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, otomobillerin camlarındaki buzları temizledi.DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Merkez Dinçer AKTEMUR

2020-10-09 11:22:29



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