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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Yerköy 7. olağan ilçe kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Yerköy 7. olağan ilçe kongresi yapıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Hacı Dereli güven tazeledi.
Kongre, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Yerköy Öğretmenevi ASO Müdürlüğü önünde açık alanda yapıldı.
Kongreye, Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Kongre’de açılış konuşmasını AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli yaptı. Dereli, AK Parti'nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu ifade ederek, "Partimiz 19 yıllık iktidarında, her türlü muhtıra ve darbe girişimleri karşısında, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dik duruş sergilemiş ve demokrasi dışı girişimleri milletimizle birlikte bertaraf etmiştir. Artık hem sahada hem de masada oyuncu değil, oyun kuran ve sonuçlandıran güçlü bir Türkiye var. İşte biz de burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde temsil ederek devraldığımız bu bayrağı daha ileri taşımak arzusu ile hep birlikte bu yola çıkıyoruz" dedi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise yaptığı konuşmada, kongrelerin aynı zamanda bir muhasebe dönemi olduğunu, Yerköy teşkilatının yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese kol ve kanat gereceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız nasıl 83 milyon vatandaşımızı kucaklamak için gayret gösteriyorsa biz de aynı duygular içerisinde bütün Yerköylüleri oy verse de vermese de kucaklamakla mükellefiz. Kongremizin hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da yaptığı konuşmada, daha önceki yıllarda AK Parti ile birlikte Yerköy’e yapılan yatırımları hatırlatarak, “Bizim Yerköy’e daha çok borcumuz var ve bu borcumuzu da yeni yatırımlarla ödeyeceğiz. İnşallah İlçe teşkilatlarımızın bizleri yönlendirmesi ile Yerköy için her zaman yeni projelere hazırız. Yerköy Belediyesine de yapılacak olan yatırımlarda bize düşen ne varsa destek olmaya hazırız. Büyük bir katılım ile gerçekleştirilen Yerköy Ak Parti 7. Olağan Kongresinde güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanı seçilen Hacı Dereli’yi ve seçilen yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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